Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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16.07.2026 20:12:05
Dassault Systèmes in talks to buy drug trial software company for about $2bn
Potential purchase of ArisGlobal from Swedish buyout group would boost French conglomerate’s push into life sciencesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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