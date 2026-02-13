Dassault Systèmes legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dassault Systèmes präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dassault Systèmes in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,96 Milliarden USD im Vergleich zu 1,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,473 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,03 Milliarden USD belaufen hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahr 0,980 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,71 Prozent auf 7,04 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 7,42 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at