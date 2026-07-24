Dassault Systemes SE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dassault Systemes SE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 EUR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent auf 1,56 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,300 EUR sowie einem Umsatz von 1,54 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at