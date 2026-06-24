LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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24.06.2026 12:44:15
Dassault wins EU legal claim that private jets can be environmentally sustainable
European Court of Justice rules against Brussels’ exclusion of business jets from new green rulesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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