Data Applications gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Data Applications hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 10,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Data Applications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,09 Milliarden JPY im Vergleich zu 572,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at