Data Applications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Data Applications hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Data Applications hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,50 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,820 JPY je Aktie gewesen.

Data Applications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 947,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at