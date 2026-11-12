Data Applications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Data Applications hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,61 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 10,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Data Applications mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at