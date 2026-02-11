|
Data Applications stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Data Applications hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Data Applications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,96 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,12 Prozent auf 1,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 631,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
