Data Call Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Data Call Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,1 Millionen USD.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Data Call Technologies 0,54 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,55 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at