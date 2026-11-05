Ophir Resources Aktie
WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031
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05.11.2026 01:17:41
Data Center Backers Suffer Near-Total Midterm Defeats Across the Country
More than 40 voting initiatives yielded almost nothing but resistance to data-center projects.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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