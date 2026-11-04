Data Center Stocks Just Plunged After the Midterms. Is It Time to Buy the Dip?

The AI building boom just ran into politics, or at least the stocks behind the buildup did. On Wednesday, the day after Democrats won control of the House and Senate, investors dumped the companies that build data centers and supply their power and cooling equipment. By midmorning, Modine (NYSE:MOD) was down about 24%, Sterling Infrastructure (NASDAQ:STRL) about 19% and Comfort Systems USA (NYSE:FIX) about 16%. Even the industry's giants weren't spared: Vertiv (NYSE:VRT) and GE Vernova (NYSE:GEV) were each down roughly 11% to 12%. Meanwhile, the S&P 500 climbed about 2%.

So, what spooked investors? And is this the kind of drop worth buying?

Image source: Getty Images.

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