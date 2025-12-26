Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
26.12.2025 11:02:10
Data Center Surge Reaches India as American Tech Giants Invest Billions
Megacities in southern India are attracting enormous investments to help build artificial intelligence infrastructure to serve the world’s most data-hungry country.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!