DigitalBridge Aktie

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WKN DE: A3DR58 / ISIN: US25401T6038

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27.05.2026 17:38:40

Data centre owner DigitalBridge buys energy PE firm ArcLight for $1bn

Tie-up comes as Wall Street heavyweights strike partnerships to uncover new sources of powerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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