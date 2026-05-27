DigitalBridge Aktie
WKN DE: A3DR58 / ISIN: US25401T6038
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27.05.2026 17:38:40
Data centre owner DigitalBridge buys energy PE firm ArcLight for $1bn
Tie-up comes as Wall Street heavyweights strike partnerships to uncover new sources of powerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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