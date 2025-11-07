Data Communication System gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Data Communication System präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 17,38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Data Communication System 14,24 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 30,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at