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04.11.2026 06:31:28
Data Communication System informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Data Communication System hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Data Communication System ein EPS von 17,38 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,02 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,43 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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