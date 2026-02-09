Data Communication System verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Data Communication System lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,21 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Data Communication System 16,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Data Communication System im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at