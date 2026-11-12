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12.11.2026 06:31:28
Data Group legte Quartalsergebnis vor
Data Group hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 105,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,0 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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