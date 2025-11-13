Data Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Data Group hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 105,4 Millionen CAD, gegenüber 108,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at