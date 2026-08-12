Data Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Data Group hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Data Group ein Ergebnis je Aktie von 0,070 CAD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,52 Prozent zurück. Hier wurden 110,9 Millionen CAD gegenüber 113,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at