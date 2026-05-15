DATA HORIZON hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DATA HORIZON hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,00 JPY. Im Vorjahresviertel hatte DATA HORIZON -188,470 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,64 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 21,12 JPY beziffert, während im Vorjahr -233,680 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,07 Prozent auf 5,14 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at