DATA HORIZON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DATA HORIZON hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 13,95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,17 Milliarden JPY gegenüber 1,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at