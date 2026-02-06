DATA HORIZON vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DATA HORIZON hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,78 JPY gegenüber -19,920 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat DATA HORIZON 1,42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

