Data I-O Aktie
WKN: 866321 / ISIN: US2376901029
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12.11.2026 13:12:10
Data I/O Corp. Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Data I/O Corp. (DAIO) announced Loss for its third quarter of -$2.702 million
The company's bottom line totaled -$2.702 million, or -$0.27 per share. This compares with -$1.362 million, or -$0.15 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 9.6% to $4.874 million from $5.393 million last year.
Data I/O Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$2.702 Mln. vs. -$1.362 Mln. last year. -EPS: -$0.27 vs. -$0.15 last year. -Revenue: $4.874 Mln vs. $5.393 Mln last year.
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