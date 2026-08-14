Data I-O hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Data I-O ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Data I-O die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at