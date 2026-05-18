Data Knights Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Data Knights Acquisition A gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Data Knights Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,57 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at