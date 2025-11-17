Data Knights Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Data Knights Acquisition A hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Data Knights Acquisition A -0,070 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 0,2 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at