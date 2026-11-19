Data Knights Acquisition A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Data Knights Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Data Knights Acquisition A im vergangenen Quartal 1,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 466,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Data Knights Acquisition A 0,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at