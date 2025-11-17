Data Knights Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Data Knights Acquisition hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at