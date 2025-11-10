DATA MODUL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DATA MODUL hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,420 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 57,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at