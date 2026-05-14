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14.05.2026 06:31:29
DATA MODUL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DATA MODUL äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DATA MODUL ein EPS von -0,690 EUR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,86 Prozent zurück. Hier wurden 52,3 Millionen EUR gegenüber 54,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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