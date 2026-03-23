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23.03.2026 06:31:29
DATA MODUL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DATA MODUL hat am 20.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 52,7 Millionen EUR, gegenüber 53,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,37 Prozent präsentiert.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,300 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DATA MODUL 1,58 EUR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,89 Prozent auf 212,88 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte DATA MODUL 226,21 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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