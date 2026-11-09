Data Patterns (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Data Patterns (India) gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,86 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Data Patterns (India) mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 56,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at