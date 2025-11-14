Data Patterns (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Data Patterns (India) lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,41 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 237,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 910,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,07 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 7,33 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,66 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at