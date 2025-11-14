|
14.11.2025 06:31:28
Data Patterns (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Data Patterns (India) lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,41 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 237,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 910,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,07 Milliarden INR ausgewiesen.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 7,33 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,66 Milliarden INR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung an den US-Börsen -- ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.