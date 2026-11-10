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10.11.2026 18:25:51
Data Show Households Still Managing to Meet Their Monthly Debts
The New York Fed detailed general steadiness in debt payments for autos, student loans and mortgages.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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