Data Storage öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Data Storage lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 95,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at