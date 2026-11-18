Data Storage veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Data Storage 2,20 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at