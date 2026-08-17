Data Storage veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Data Storage hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,55 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Data Storage in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 93,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 5,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at