Data Watts Partners hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Data Watts Partners hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at