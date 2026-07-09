Data Watts Partners verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Data Watts Partners lud am 06.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at