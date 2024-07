Database Rivals on High Alert: Oracle's New Exascale Service Could Change the Game

Database giant Oracle (NYSE: ORCL) is spreading its digital wings in the cloud. A new service powers up the already-impressive Oracle Cloud Infrastructure (OCI) platform, helping customers save costs on high-performance cloud computing.How does this new service fit into Oracle's business model, and will it make a needle-moving difference for Oracle investors? Let's have a look.The new Oracle service is actually an upgrade to a multilevel stack of Oracle software.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool