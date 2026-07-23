Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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23.07.2026 20:51:25
Databricks Just Hit A $188B Valuation: Co-Founder Ion Stoica On AI Bubble, Jobs, And Why Humans Still Matter
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