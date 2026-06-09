Databricks Aktie
WKN DE: DATABR / ISIN: NET01DATABR0
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09.06.2026 11:11:39
Databricks Reportedly Eyes Staggering $175 Billion Valuation Ahead Of Potential 2027 IPO
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