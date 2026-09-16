Databricks Aktie
WKN DE: DATABR / ISIN: NET01DATABR0
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16.09.2026 12:34:42
Databricks to invest over US$350 million in Singapore, more than double headcount
Firm is also partnering with IMDA to train more than 20,000 people in industry-relevant data and AI skillsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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