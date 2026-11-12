Datacentrex stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Datacentrex stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at