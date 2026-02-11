Datadog A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Datadog A hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Datadog A hat ein EPS von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,130 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 953,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 737,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 USD je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,43 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,68 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at