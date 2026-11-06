Datadog A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Datadog A gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,20 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 885,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at