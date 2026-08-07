Datado a Aktie

Datado a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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07.08.2026 05:47:00

Datadog Beat on Revenue, Beat on Earnings, and Raised Its Outlook. The Stock Fell 19%.

Shares of Datadog (NASDAQ: DDOG) sank about 19% Thursday after the software company reported its second-quarter results. The reaction might seem odd.Revenue grew 36% year over year, landing about $40 million above the high end of the range management forecast in May. Adjusted earnings came in ahead of the company's own guidance, too. And management raised its full-year outlook for both revenue and earnings.But the market wasn't grading the quarter. It was grading what comes next. And tucked inside the raised outlook is a number implying Datadog's growth could slow meaningfully from here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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