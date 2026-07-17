Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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17.07.2026 12:33:01
Datadog CEO Olivier Pomel Sells 127,000 Shares for $32.9 Million
Olivier Pomel, Chief Executive Officer of Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG), sold shares of Class A Common Stock on July 13, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($259.00); post-transaction value based on July 13, 2026 market close ($260.24).Datadog is a leading cloud-based observability platform with a market capitalization of $96.4 billion and TTM revenue of $3.7 billion, demonstrating significant scale within the software infrastructure monitoring sector. The company's competitive advantage derives from its unified platform approach, which consolidates multiple monitoring functions into a single, integrated solution that reduces operational complexity and vendor fragmentation for enterprise customers. With 8,100 employees and strong year-over-year growth, Datadog maintains a strategic position serving the expanding market demand for comprehensive cloud-native observability and monitoring solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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