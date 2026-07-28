Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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28.07.2026 17:00:01
Datadog Director Amit Agarwal Sells 20,000 Shares for $5.2 Million
Amit Agarwal, a Director at Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG), reported a sale of 20,000 shares of Class A Common Stock on July 16, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($261.53); post-transaction value based on July 16, 2026 market close ($262.32).Datadog is a leading provider of cloud-based observability and monitoring solutions with a market capitalization of $92.1 billion and TTM revenue of $3.7 billion. The company has demonstrated strong growth momentum, with its stock appreciating 88.23% over the past year, reflecting robust demand for its integrated platform that consolidates multiple monitoring functions into a single, unified solution. Datadog's competitive advantage lies in its ability to automate and streamline critical operational functions for enterprises, enabling real-time visibility across complex, distributed infrastructure environments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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