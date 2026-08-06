Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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06.08.2026 13:37:02
Datadog Posts Strong Q2 Results, Announces Q3, FY26 Outlook; Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - Thursday, Datadog, Inc. (DDOG) announced financial results for the second quarter, reporting net income of $44.6 million, or $0.12 a share, up from $2.6 million, or $0.01 a share, in the previous year.
Adjusted earnings were $240.4 million, or $0.65 a share, for the quarter compared to $163.8 million, or $0.46 a share, in the prior year.
Revenue increased to $1.121 billion from last year's $826.8 million.
Looking ahead, the company expects revenue between $1.135 billion and $1.145 billion for the third quarter, and between $4.45 billion and $4.47 billion for full-year 2026.
The company projects adjusted EPS between $0.63 and $0.65 for the third quarter, and between $2.50 and $2.54 for full-year 2026.
In the pre-market hours, DDOG is trading at $227.43, down 19.68 percent or $55.17 on the Nasdaq.
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